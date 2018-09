Vor sa spele rusinea in meciul de maine cu Belarus. Dupa infrangerea dezastruasa pe care au suferit-o in meciul cu Luxemburg, jucatorii Selectionatei Moldovei si-au cerut scuze de la fani - VIDEO

Alexandru SPIRIDON, SELECTIONER MOLDOVA: "As vrea sa-mi cer scuze in fata tuturor iubitorilor fotbalului din Moldova. A fost un caz nefericit si rusinos."

Oleg REABCIUK, FUNDAS SELECTIONATA MOLDOVEI: "Sper ca ne vom corecta greselile de la ultimul meci. Toata echipa e pregatita."

Debutul selectionatei Moldovei in Liga Natiunilor a fost unul de cosmar. 0 la 4 in partida cu Luxemburg – rezultat care a afectat moralul echipei. Totusi Alexandru Spiridon si jucatorii promit sa revina in forta si cer suporterilor sa nu intoarca spatele nationalei.

Alexandru SPIRIDON, SELECTIONER MOLDOVA: "Dupa asa un rezultat este greu sa ceri ceva fanilor, dar eu sper ca ei isi iubesc Moldova si maine ne vor sustine."

Oleg REABCIUK, FUNDAS SELECTIONATA MOLDOVEI: "Pot doar sa le cer sa aiba incredere in noi. Vom face totul ca sa obtinem cel mai bun rezultat."

Moldova va da piept maine cu echipa din Beralus, la Chisinau. In lotul nostru revine Artur Ionita, a carui suspendare s-a incheiat, dar si Vitalie Damascan, atacantul nationalei de tineret, chemat de Spiridon la echipa mare pentru a intari atacul. Bielorusii vin dupa o victorie categorica in partida cu San Marino, scor 5 la 0.

Oleg REABCIUK, FUNDAS SELECTIONATA MOLDOVEI: "Daca ei sunt mai buni, trebuie sa o demonstreze. Noi vom face totul pentru ca ei sa nu reuseasca sa o faca."

Meciul Moldova – Belarus se va juca maine, pe stadionul Zimbru, si va incepe la ora 21 si 45 de minute.