Vrea sa puna cireasa pe tort. Constantin Rusu a castigat 5 lupte in acest an si va incheia sezonul cu duelul de la Gala K1 de pe 8 decembrie - VIDEO

Constantin Rusu a facut ravagii in 2018. Moldoveanul a castigat doua lupte la Chisinau si alte doua la turneul TATNEFT, din orasul Kazan, dar cea mai importanta victorie a fost cea de la Riga, din octombrie.

Atunci, Rusu a cucerit centura de campion KOK in categoria de 77 de kilograme. Urmeaza ultimul duel al anului – pe 8 decembrie, la Gala FEA, Rusu va da piept cu olandezul Chico Kwasi, intr-un superfight. Acesta are 6 victorii si o infrangere, in kickboxing, dar are si cateva partide castigate in box si MMA.

Constantin RUSU, LUPTATOR K1: „Ultima lupta trebuie sa fie ca cireasa de pe tort. Suta la suta, o castig. Anul acesta trebuie sa-l inchei cu bine. Sau e Kwasi, sau e altul, nu are importanta."

Dorin DAMIR, PRESEDINTE FEA: „Constantin Rusu putem spune ca este un fenomen printre luptatorii Republicii Moldova. In anul 2018, a avut meciuri interesante atat in tara, cat si in afara ei.”

Gala K1 va avea loc la Sala Polivalenta din capitala si va include, in total, 15 lupte.