Vrea sa-si ajute echipa de suflet, iar o eventuala batalie cu fostii sa-i colegi de la Sheriff, va fi una ca oricare alta. Ce spune fundasul Ion Jardan, dupa ce a revenit la Zimbru - VIDEO

Ion JARDAN, FUNDAS ZIMBRU CHISINAU: "Am venit cu mare placere. Mereu cand veneam la Zimbru si cand am plecat, am ramas in relatii bune cu toata lumea. Este o provocare, un nou start. Speram ca, pe langa faptul ca vom produce fotbal, vom avea si rezultate."

Ion Jardan a jucat un an la Sheriff Tiraspol si a cucerit de doua ori titlul, in Divizia Nationala. Recent, s-a intors la Zimbru, pentru ca are incredere in strategia clubului de a pune accent pe tinerii fotbalisti moldoveni. Atmosfera in echipa este una superba, cu o luna inainte de startul sezonului.

Ion JARDAN, FUNDAS ZIMBRU CHISINAU: "Este o perioada cand ne acomodam, cand ne pregatim de noul sezon. Acum este totul perfect. Deja depinde de noi, ca in timpul campionatului sa pastram aceasta dispozitie. "

Jardan, care a fost mult timp capitan al zimbrilor, intre 2014 si 2016, spune ca tandemul de antrenori Vladimir Aga-Marius Codescu este punctul forte al galben-verzilor.

Ion JARDAN, FUNDAS ZIMBRU CHISINAU: "Fiecare antrenor are viziunile sale, perceperea sa. Noi trebuie, cat mai repede, sa asimilam aceasta si sa indeplinim ceea ce ne impune antrenorul. "

Cat despre o noua batalie cu fosta sa echipa, iar acum marea rivala, Sheriff...

Ion JARDAN, FUNDAS ZIMBRU CHISINAU: "Nu voi avea nici un sentiment. Va fi un meci ca oricare altul. "

Noul sezon al Diviziei Nationale va incepe pe 1 aprilie. In editia precedenta de campionat, Zimbru a ocupat locul 8.