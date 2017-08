Wayne Rooney, atacantul echipei Everton a marcat golul sau cu numarul 200 in Premier League - VIDEO

Rooney a deschis scorul in partida de aseara si astfel a ajuns la 200 de goluri in Premier League. El este abia al doilea jucator care o reuseste, dupa renumitul Alan Shearer, care a inscris 260 de goluri. Aproape de pauza, Manchester City a ramas in zece oameni. Kyle Walker a primit 2 cartonase galbene in 2 minute, pentru faulturi, si a fost eliminat. Aflati in inferioritate numerica, cetatenii au egalat scorul. Sterling, jucator intrat la pauza, a marcat si a salvat echipa gazda de la infrangere.

Everton a incheiat meciul tot in zece oameni. Schneiderlin a intrat periculos la Aguero, iar arbitrul i-a aratat cartonasul galben, care a fost al doilea pentru mijlocasul francez. Dupa 2 etape de campionat, Manchester City si Everton au cate 4 puncte acumulate.