Wayne Rooney, revine petru ultima oara in echipa nationala a Angliei. Federatia engleza de fotbal a organizat un amical contra Statelor Unite - VIDEO

Atacantul de 33 de ani al echipei DC United, Wayne Rooney, urmeaza sa petreaca ultimul meci in echipa nationala a Angliei. Federatia engleza de fotbal a organizat acest amical in semn de recunostinta pentru intreaga activitate sportiva a atacantului. Partida se va disputa pe Wembley, joi la ora 22.

Wayne ROONEY, ATACANT ANGLIA: “ Este o mare onoare ca FA mi-a oferit ocazia de a disputa acest meci. Ar fi minunat sa pot imbraca iarasi tricoul Angliei si sa ma intorc din nou in fata fanilor pentru a le multimi pentru tot.”

Toti banii adunati pe urma acestui meci, vor fi donati asociatiilor caritabile pentru copii. Wayne Rooney a debutat pentru selectionata Angliei in anul 2003 si a imbracat din acel moment de 119 ori tricoul echipei nationale. Pentru nationala Albionului, Rooney a marcat 53 de goluri, fiind cel mai bun marcator din istoria selectionatei engleze.

In prezent, atacantul englez evolueaza pentru echipa americana DC United, la care s-a transferat in asta vara. In componenta echipei din Washington, el a bifat 21 de aparitii in care a marcat 12 goluri.