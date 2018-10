Werder Bremen viseaza frumos, in acest sezon. Echipa a castigat un nou meci si este la egalitate de puncte cu lidera Borussia Dortmund - VIDEO

Dupa 8 sezoane dezamagitoare, in care Werder Bremen nu se clasa mai sus de locul 8, in campionat, echipa isi revine, iar in editia curenta a Bundesligii e gata sa lupte pentru titlu. Aseara, alb-verzii au intalnit formatia Wolfsburg si au deschis scorul in minutul 35, prin Klaassen.

Oaspetii au avut ocazii de gol, insa au marcat tot gazdele. Claudio Pizarro, jucator in varsta de 40 de ani, i-a pasat lui Eggestein, care a facut 2 la 0.

In etapa urmatoare din Bundesliga, Werder Bremen va juca pe terenul formatiei Schalke.