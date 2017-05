Zaria Balti a invins dramatic acasa formatia Dinamo-Auto si se mentin pe prima pozitie in Campionatul Moldovei - VIDEO

Zaria isi continua evolutia splendida in Divizia Nationala. Baltenii au invins la limita, acasa, formatia Dinamo-Auto, scor 3 la 2. Bugaiov si Tigarlas au inscris, iar in minutul 64 Zaria conducea cu 2 la 0.

Imediat, oaspetii au revenit, reusind sa reduca din diferenta. Finalul partidei le-a dat emotii baltenilor. Rata a inscris pentru 3 la 1, insa Dinamo-Auto a raspuns cu o reusita la urmatorul atac. Oaspetii nu au egalat in minutele ce au urmat, iar Zaria a bifat a patra victorie consecutiva in campionat. Baltenii sunt lideri in Divizia Nationala, avand 60 de puncte acumulate. Pe locul 2, cu un punct mai putin la activ, se afla Sheriff. Tiraspolenii au surclasat formatia Speranta Nisporeni, scor 4 la 1. Ricardinho a reusit hat-trick-ul.

Bayala a inscris si el, iar Platica a marcat golul de onoare pentru oaspeti. Podiumul Campionatului Moldovei este completat de Milsami. Orheienii au invins codasa clasamentului, Saxan, scor 3 la 1, chiar daca s-au vazut condusi in minutul 31. Dedov, Boiciuc si Belous au garantat succesul pentru Milsami.

Milsami ocupa locul 3 in Divizia Nationala, fiind la egalitate de puncte cu ocupanta locului 2, Sheriff Tiraspol, cate 59. Totusi, tiraspolenii au un meci mai putin disputat.