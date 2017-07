Zaria Balti paraseste turneul Europa League. Echipa antrenata de Vlad Goian a pierdut meciul din turul 2 preliminar, cu Apollon Limassol, scor 1 la 2.

Partida s-a disputat pe stadionul Zimbru, din capitala. Cipriotii au marcat in minutul 45, prin Alex da Silva, din penalty. Formatia noastra a egalat in debutul reprizei secunde, prin fundasul Maxim Focsa. In minutul 75, insa, Zaria a ramas in zece oameni.

Vadim Rata a primit al doilea cartonas galben, pentru un fault. Peste cateva momente, oaspetii au marcat golul victoriei, prin Schembri. Zaria a fost eliminata din Europa League. In mansa tur, in Cipru, Apollon se impunea cu 3 la 0.