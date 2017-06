Zaria - unica echipa din Moldova care ne-a bucurat cu o victorie in Europa League. Baltenii au invins-o pe Sarajevo cu 2 la 1: “Am marcat un gol foarte important pentru noi“ - VIDEO

Ruben GOMEZ, MIJLOCAS ZARIA BALTI: “ După joc se vede. Am văzut că goalkeeper-ul a ieşit de câteva ori din poartă, am avut ocazia şi am nimerit de la distanţă.”



Golul lui Ruben Gomez poate candida la titlul de cel mai spectaculos al sezonului in cupele europene. Cealalta reusita a echipei Zaria i-a apartinut lui Serghei Zaghinailov.

In repriza secunda, insa, formatia Sarajevo a pus presiune pe defensiva baltenilor si, in minutul 74, Mihojevic a marcat golul care le de sperante bosniecilor, inaintea returului.

Marko MIHOJEVIC, CAPITAN FK SARAJEVO: “Am marcat un gol foarte important pentru noi. Cred că rezultatul este, în continuare, deschis pentru ambele echipe.”

Serghei ZAGHINAILOV, ATACANT ZARIA BALTI: “În repriza a doua, la ei au ieşit 2 atacanţi, au început să ne preseze. Noi ne-am aşezat în apărare. Nu trebuia să o facem, ci să continuăm să prestăm jocul nostru.”

Ruben GOMEZ, MIJLOCAS ZARIA BALTI: “Suntem bucuroşi, desigur, pentru că am câştigat, dar toţi băieţii şi-au dorit, cred, să ţină scorul de 2 la 0 sau să-l facă mai mare.”

Mansa retur a primei runde preliminare din Europa League se va disputa pe 6 iulie, pe terenul bosniecilor.

Echipa care se va califica in turul 2, va intalni formatia cipriota Apollon Limassol.