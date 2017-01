Zeci de luptatori, care viseaza sa reprezinte Moldova la Olimpiada de la Tokyo s-au intrecut la Campionatul de lupte greco-romane - VIDEO

72 de luptatori din mai multe localitati ale tarii au iesit, astazi, pe saltea, pentru a demonstra antrenorilor si spectatorilor ca merita sa reprezinte Moldova la nivel international.

Sportivii au fost impartiti in 8 categorii de greutate. Una dintre cele mai spectaculoase lupte a fost finala de 66 de kilograme. Valentin Petic, care in septembrie a devenit campion mondial la cadeti, a cedat surprinzator in fata lui Alexandru Biciu, care a avut o prestatie mai slaba la competiile internationale.

Alexandru BICIU, LUPTATOR: “Impreuna ne-am pregatit la antrenamente. Suntem parteneri de saltea, ne stim lupta unul la altul, dar, cine a fost mai pregatit, ala a castigat. ”

Intr-o alta finala superba, a categoriei de 75 de kilograme, Mihai Bradu l-a invins pe Andrei Pirojanschii.

Mihai BRADU, LUPTATOR: “La acest campionat am venit cu gandul doar la victorie si numai cu victorie sa ma intorc acasa. ”

Dupa turneul de astazi unii luptatori vor pleca in cantonamente, iar ulterior la Campionatul European.

Alexandru BICIU, LUPTATOR: “Deja la europene o sa vedem ce facem. Tot ne ducem cu ganduri pozitive, adica sa luam medalie. ”

Visul tuturor luptatorilor este acelasi- sa ajunga peste trei ani la Jocurile Olimpice din Tokyo.

Mihai BRADU, LUPTATOR: “Cred ca foarte mare bucurie o sa fie daca o sa ma calific la Olimpiada din 2020. ”

Presedintele Federatieide profil, in trecut luptator si el, le-a oferit sfaturi tinerilor sportivi.

Victor PEICOV, PRESEDINTE FEDERATIA DE LUPTE: “Cand numai ai iesit prima data pe saltea, trebuie deja sa visezi sa devii campion olimpic sau, cel putin, sa participi. ”

Castigatorii au primit medalii si diplome.