Zeci de piloti au facut show la ultima etapa a Campionatului Moldovei de Off Road: un participant a venit la competitie la doar cateva minute dupa ce a devenit nas - VIDEO

Zeci de piloti au facut astazi senzatie pe traseul de la Colonita in cadrul etapei a sasea a Campionatului Moldovei de Off Road. Pantele si noroiul le-au dat batai mari de cap participantilor, iar unul dintre ei a dat dovada de vointa de fier pentru a ajunge la competitie. Alexandru Memet a venit pe traseul de la Colonita la doar cateva minute dupa ce a devenit nas.

Alexandru MEMET, PILOT: "Astazi am cununat o pereche foarte frumoasa. Am devenit a patra oara nanas. Am fost, mi-am facut datoria de nanas si fuga inapoi la competitie. Am participat tot anul si trebuia sa inchei sezonul, fara discutii."

Cel mai tanar participant de astazi are doar 16 ani. Este pasionat de off road de 2 ani si viseaza sa ajunga la Campionatul Europei.

Aurel USUREL, PILOT: "Anul trecut in cadrul campionatului am obtinut locuri de 2, 3 si 4. Anul acesta sper sa fiu cel mai tanar pilot care a ajuns Maestru in Sport."

Participantii au dat dovada de creativitate la alegerea numelor pentru echipaje. Baietii de la Off Road, Matusica au fost cei mai inventivi, iar denumirea echipei este inspirata dintr-un caz real.

Adrian BADARAU, PARTICIPANT: "Eram intr-un satuc indepartat. In coloana vreo 6 masini si o matusica mergand pe drum ne intreaba ce-i asta, ce faceti voi. Si un baiat ii spune, matusica, asta este off road. Si ea ne-a spus, Dumnezeu sa va ajute, baieti, Dumnezeu sa va ajute. Asa si a ramas denumirea: Off Road, Matusica - Calarasi."

Castigatorii primei zile a etapei a sasea, au facut senzatie si astazi.

Vladimir URSU, PILOT: "Traseul este cam dificil astazi. Mai ales pentru masina noastra. La noi e mai complicat in curbe, trebuie sa dam inainte, in spate."

Ruslan FRUMUSACHI, SEF COMISIA OFF ROAD MOLDOVA: "Avem multi oameni noi, care au inteles ca este un sport frumos si se poate ajunge la rezultate bune. In domeniul dat nu suntem slabuti, sunt baieti care arata rezultate foarte bune."

In noul format, Campionatul Moldovei de Off Road se desfasoara pentru al doilea an. In total, in acest sezon s-au desfasurat 6 etape.