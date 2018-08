Zenit revine in fruntea clasamentului Campionatului Rusiei. Echipa din Sankt-Petersburg a castigat meciul etapei a treia, pe terenul formatiei Rubin, scor unu la zero - VIDEO

Rubin Kazan a fost echipa mai periculoasa, in prima repriza a meciului de aseara. Dupa pauza, si Zenit a inceput sa emita pretentii. Oaspetii, insa, au ramas in zece oameni, in minutul 71.

Kuzyayev a faultat un adversar, a vazut al doilea cartonas galben si a fost eliminat. Chiar si asa, Zenit a reusit sa marcheze. Erokhin a deblocat tabela de scor.

Avea sa fie singurul gol al meciului, iar Zenit are 9 puncte din 9 posibile si conduce in Premier Liga rusa. Tot aseara, Ufa, cu mijlocasul moldovean Catalin Carp titular, a cedat, pe teren propriu, in fata echipei Krasnodar, scor 0 la 1. Wanderson a inscris golul, pe final. Krasnodar are 6 puncte la activ, iar Ufa - 4.