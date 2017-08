Zi decisiva pentru Sheriff Tiraspol. Campioana Moldovei joaca in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor contra celor de la Qarabag: “Asa sanse se dau o data la 100 de ani“ - VIDEO

Zi decisiva pentru Sheriff Tiraspol. Campioana Moldovei joaca in aceasta seara in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor contra celor de la Qarabag. In cazul unei victorii, tiraspolenii isi vor asigura prezenta in grupele Europa League. Presedintele Federatiei Moldovenesti de Fotbal crede ca Sheriff are sanse mari sa mearga mai departe.