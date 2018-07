Zi istorica pentru Petrocub. Gruparea din Hancesti va disputa maine seara primul meci in Europa League - VIDEO

Petrocub intalneste maine seara croatii de la Osijek in prima etapa de calificari din Europ League. Chiar daca evolueaza in premiera in cupele europene, formatia din Hancesti crede ca poate da lovitura.

Lilian POPESCU, ANTRENOR PETROCUB: "Nu vom sta cu autocarul in poarta. Mult depinde de adversar. Daca ne vor da spatii libere, vom juca numarul 1. Daca ne vor presa, vom miza si pe contraatac."

Vlad AMBROS, ATACANT PETROCUB: "Nu am vazut nimic strasnic in Osijek. Sper ca se poate de trecut. Noi ca moldoveni suntem cam slabi psihologic si pierdem meciurile numai din cauza ca jucam cam rar la asa nivel. Teama iese la iveala. "

Petrocub a trecut prin schimbari de lot in ultimul timp. De la gruparea din Hancesti au plect mai multi jucatori care au contribuit la calificarea istorica in Europa League. Totusi, antrenorul crede in jucatorii noi-veniti.

Lilian POPESCU, ANTRENOR PETROCUB: "Cineva va si maine, cineva va fi la rezerve. Sunt jucatori tineri, pentru ca ne-am propus impreuna cu conducerea sa avem jucatori tineri."

Vlad AMBROS, ATACANT PETROCUB: "Imi pare rau pentru jucatorii care au luptat si au calificat Petrocubul in cupele europene si din pacate nu vor avea sansa sa joace. Fara ei, poate nici nu era sa jucam maine."

Partida dintre Petrocub Hancesti si Osijek se va disputa maine seara, de la ora 20:00, pe stadionul Zimbru. In sezonul precedent, Osijek a ocupat locul 4 in campionatul Croatiei.