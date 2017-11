Zi nefasta pentru granzii din Bundesliga. Bayern Munchen a cedat in fata celor de la Borussia Monchengladbach, iar Borussia Dortmund a ratat victoria in meciul contra lui Shalke - VIDEO

Zi nefasta pentru granzii din Bundesliga. Campioana Bayern Munchen a cedat surprinzator in fata celor de la Borussia Monchengladbach, iar Borussia Dortmund a ratat victoria in meciul contra lui Shalke, chiar daca a condus cu 4 la 0 dupa 25 de minute de joc. Oaspetii au revenit in partea secunda.