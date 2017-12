Ziguy Badibanga - cel mai bun stranier din Campionatul Moldovei: atacantul de la Sheriff a fost premiat de federatia de profil - VIDEO

Ziguy BADIBANGA, ATACANT SHERIFF TIRASPOL: “A fost o surpriza pentru mine. Am fost foarte bucuros pentru asta, cand mi-au spus ca sunt cel mai bun. Cred ca a fost cel mai bun sezon al carierei mele.”

In topul celor mai buni stranieri ai Campionatului Moldovei, Badibanga i-a devansat pe croatul Josip Brezovec si bosniacul Mateo Susic, si ei de la Sheriff. Badibanga spune ca acest premiu nu este o bucurie doar pentru el, dar si pentru rudele sale, care traiesc in Belgia.

Ziguy BADIBANGA, ATACANT SHERIFF TIRASPOL: “Mama mea va afla despre asta. Va fi prima. Dupa asta, toti vor afla, cu siguranta."

Ziguy Badibanga a jucat pentru Anderlecht, iar apoi a evoluat la alte cluburi din Belgia, Olanda, Grecia si Cipru. In februarie, a ajuns la Sheriff si, de atunci, a devenit de doua ori campion al Moldovei, a cucerit cupa si a facut ravagii in Europa League. Badibanga a marcat 8 goluri pentru tiraspoleni, in toate competitiile. Astfel, a trezit interesul a catorva echipe din Rusia si Italia, care vor sa-l transfere deja in ianuarie.

Ziguy BADIBANGA, ATACANT SHERIFF TIRASPOL: “La moment, nu ma gandesc la nimic altceva, decat la Sheriff. Este bine ca ei se intereseaza, dar sunt la Sheriff si sunt foarte fericit aici.”

Deja joi, in ultimul meci al anului, Sheriff va juca pe terenul danezilor de la FC Copenhaga. O remiza este suficienta viespilor pentru o calificare in play-off-ul Europa League.