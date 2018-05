Zile numarate pana la ultimele meciuri ale nationalei Moldovei inainte de startul Ligii Natiunilor. Tricolorii au avut parte de un antrenament special - VIDEO

26 de copii de la un centru pentru copiii din familii social-vulnerabile au avut astazi ocazia sa se antreneze alaturi de fotbalistii nationalei Moldovei. Pustii au schimbat pase cu tricolorii si au facut poze. Pentru copii, intalnirea cu nationala a fost o adevarata sarbatoare.

"Eram foarte entuziasmat si parca nu credeam. Am zis ca vreau sa vin si eu, sa-l vad pe Artur Ionita. Pentru mine mingea era ca perna. In sens direct, dormeam pe minge."

Vizita copiilor a sensibilizat, dar si responsabilizat membrii echipei.

Ion JARDAN, FUNDAS NATIONALA MOLDOVEI: "Pentru multi copii va fi un imbold, un start pentru a visa, pentru a-si sa devina fotbalist. Noi incercam sa le facem viata mai frumoasa."

Alexandru SPIRIDON, SELECTIONER NATIONALA MOLDOVEI: "Asemenea evenimente trebuie sa motiveze jucatorii. Ei ar trebui sa-si aduca aminte de copilaria lor, cum au crescut."

Pentru nationala Moldovei urmeaza 2 meciuri amicale contra selectionatelor Armeniei si Congo. Tricolorii mizeaza pe victorii in aceste partide.

Artur IONITA, MIJLOCAS NATIONALA MOLDOVEI: "Este nevoie sa avem mentalitatea corecta si sa ne gandim doar la castig. Doar asa vom reusi sa facem ceva."

Radu GINSARI, ATACANT NATIONALA MOLDOVEI: "In aceste doua meciuri va trebui sa invingem, sa prindem moral bun. La Liga Natiunilor trebuie sa plec cu o dispozitie buna si increzuti in fortele proprii."

Alexandru SPIRIDON, SELECTIONER NATIONALA MOLDOVEI: "Cred ca a venit timpul nu doar sa facem fata, dar sa avem si victorii. Numai cu asa ganduri plecam in asa deplasare."

Meciul contra selectionatei Congo se va disputa pe 31 mai, iar amicalul contra Armeniei - pe 4 iunie. Ambele partide se vor desfasura in Austria. Sub comanda lui Alexandru Spiridon, nationala Moldovei nu a repurtat nicio victorie in cele 4 amicale disputate.