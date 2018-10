Zimbru Chisinau a ajuns pe ultimul loc in Divizia Nationala. Galben-verzii au pierdut meciul cu echipa Sfantul Gheorghe, scor 1 la 3 - VIDEO

ZIMBRU INFRANGERE BETA Formatia Sfantul Gheorghe Suruceni a lovit prima in meciul cu Zimbru. Vadim Paireli a inscris in minutul 16.

Galben-verzii au raspuns prin golul lui Obekop.

Dupa pauza, gazdele au obtinut un penalty, dupa ce acelasi Paireli a fost faultat in careu. Alexandru Suvorov a transformat lovitura de la 11 metri. In prelungiri, Artiom Puntus a stabilit scorul final de 3 la 1 si a trimis-o pe Zimbru pe locul 8 in campionat, ultimul.

Tot aseara, Milsami a cedat, acasa, in fata echipei Petrocub, scor 1 la 2. Atat vulturii rosii, cat si baietii de la Hancesti au cate 38 de puncte la activ. Lidera Sheriff are 53 de puncte, dupa remiza cu Speranta Nisporeni, scor 0 la 0.

Astfel, tiraspolenii mai au nevoie de un punct, in ultimele 5 etape de campionat, pentru a cuceri un nou titlu.