Zimbru Chisinau a urcat pe locul 5 in campionat dupa ce a invins-o Zaria Balti - VIDEO

Iurie OSIPENCO, ANTRENOR ZIMBRU: “Prin atitudinea noastra fata de acest meci, ceea ce nu am avut la partidele anterioare, prin dorinta de a castiga, am scos, astazi, o victorie meritata, cred.”

Vlad GOIAN, ANTRENOR ZARIA: “Nu e nevoie de întrebări. Zimbru a câştigat. Eu îi felicit. Atât.”

Zimbru a urcat pe locul 5, in Divizia Nationala. Tot aseara, Dacia s-a impus in fata echipei Spicul, la fel cu 1 la 0. Alexandru Pascenco a lovit decisiv, in minutul 39.

In clasamentul Campionatului Moldovei, Dacia ocupa locul 3, cu 13 puncte la activ. Sheriff are 14 puncte, iar lidera Milsami – 15.