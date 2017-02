Zimbru Chisinau a invins fara drept de apel formatia FC Ungheni, la primul meci oficial dupa revenirea lui Stefan Stoica pe banca galben-verzilor, scor 4 la 0 - VIDEO

Fara prea multi jucatori cu experienta, Zimbru Chisinau nu a avut probleme in primul meci din acest an din Divizia Nationala. Galben-verzii au invins categoric acasa formatia FC Ungheni, scor 4 la 0. Stefan Stoica, antrenorul zimbrilor, a revenit la club cu o victorie in primul meci oficial. Pana la pauza, gazdele conduceau cu 2 la 0, gratie golurilor lui Neto si Stina.

Dupa pauza Zimbru a continuat asediul si a mai marcat de 2 ori. Nichita Iurasco a inscris la doar cateva minute dupa ce a intrat pe teren.

S-a incheiat 4 la 0, iar Zimbru continua sa fie pe locul 5 in campionat, cu 33 de puncte.





Victorie a repurtat si Dacia. Lupii galbeni s-au distrat cu Dinamo Auto si au invins, scor 4 la 1. La pauza gazdele conduceau cu 3 la 0.



Dinamo Auto a redus din diferenta, insa Dacia a mai punctat o data, stabilind scorul final. Dupa victoria de azi, Dacia ocupa locul 4 in Divizia Nationala