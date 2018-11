Zimbru Chisinau este pe val dupa al cincilea succes consecutiv. Galben verzii au batut-o cu 1 la 0 pe Sheriff Tiraspol - VIDEO

Zimbru a avut parte de o prima repriza foarte buna in derby-ul cu Sheriff. Dupa mai multe incercari esuate a venit si golul. In minutul 22, Ilie Damascan a deschis scorul cu un sut plasat din interiorul careului.

In continuare, impacati cu gandul ca deja este campioana, Sheriff nu a mai fortat lucrurile. In schimb Zimbru a fost aproape de a majora rezultatul.

In partea secunda viespile au echilibrat partida si dominarea zimbrilor s-a incheiat. Antrenorul tiraspolenilor a facut toate schimbarile posibile, pentru a le da o sansa si celor mai tineri din echipa, dar acest fapt nu a adus si roade. Meciul s-a incheiat 1 la 0 si Zimbru obtine o victorie valoroasa.

Goran SABLIC, ANTRENOR SHERIFF TIRASPOL: “ Am devenit deja campioni si am dorit sa le dam sansa sa joace tuturor fotbalistilor care au jucat mai putin in acest sezon. Dar se vede ca unii mai au nevoie de adaptare la acest nivel. In schimb s-a vazut ca Zimbru a dorit sa castige acest meci. ”

Este un succes rasunator pentru Zimbru, deoarece galben-verzii, nu au mai reusit sa invinga gruparea tiraspoleana de ani buni. Ultima victorie in campionat dateaza de acum 6 ani si jumatate.

Victoria de astazi o tine in carti pe Zimbru si in lupta pentru un loc de cupele europene, insa totul se va decide in ultima etapa, pe 24 noiembrie. Zimbru are nevoie de un succes in fata lui Petrocub, dar si ca Speranta sa se impedice in deplasare cu Sfantul Gheorghe.

Tot astazi in Divizia Nationala, Speranta Nisporeni a invins-o cu 1 la 0 pe Milsami Orhei, Dinamo Auto a trecut cu acelasi scor de Petrocub Hancesti, iar Zaria Balti a remizat 1 la 1, acasa cu Sfantul Gheorghe.