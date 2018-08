Zimbru Chisinau, la a treia victorie consecutiva. Galben-verzii au castigat, meciul cu Speranta Nisporeni, scor 1 la 0

Joao Teixeira a marcat in minutul 8. Este primul gol al mijlocasului portughez in tricoul echipei Zimbru Chisinau. Galben-verzii au avut si cateva ocazii mari de a-si dubla avantajul. O ratare incredibila i-a apartinut lui Yameogo. Zimbru putea scapa victoria, insa baietii de la Speranta Nisporeni nu au profitat de sansele sale. Valeriu Tiron a ratat o ocazie imensa.

1 la 0 si Zimbru e la a treia victorie consecutiva, in Divizia Nationala. Zimbru ocupa locul 4 in campionat si mai are doar 4 puncte pana la echipa de pe a treia pozitie, Petrocub-Hancesti. Tot aseara, discipolii lui Lilian Popescu au remizat cu Zaria Balti, scor 1 la 1. Gheorghe Ovseannicov a marcat pentru oaspeti, iar gazdele au raspuns prin golul lui Victor Mudrac.

In aceasta seara, in celelalte meciuri ale etapei a 18-a, Sheriff joaca cu Dinamo-Auto, iar Milsami da piept cu Sfantul Gheorghe.