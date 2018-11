Zimbru mai spera la locul 4 in Divizia Nationala: a invins-o la limita pe Dinamo-Auto, iar Milsami a castigat clar meciul cu Zaria - VIDEO

Zimbru a avut un meci dificil, acasa, cu Dinamo-Auto, dar a smuls cele 3 puncte gratie unui gol pe final. A marcat Marius Obekop.

Galben-verzii ocupa locul 5, in Divizia Nationala, dar mai spera la locul 4, care ar putea s-o califice in Europa League. Tot astazi, Petrocub a invins-o pe Speranta cu 1 la 0, iar intr-un alt meci, Milsami a trecut de Zaria, scor 3 la 0. Vadim Rata, Mihai Platica si Alexandru Antoniuc au marcat golurile.

Astfel, cu doua etape inainte de sfarsitul campionatului, Milsami si Petrocub raman sa lupte pentru pozitia secunda, iar Speranta incearca sa pastreze pozitia a patra, amenintata de Zimbru.