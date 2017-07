Zimbru se pregateste de un nou superduel cu Milsami: “Va fi o lupta crancena in teren. Scopul e victoria” - VIDEO

“Ne asteapta un meci foarte greu, deoarece ei au prins gustul victoriei, iar noi suntem cu moralul ridicat, dupa meciul cu Sheriff. Va fi o lupta crancena in teren. Scopul e victoria.”



Zimbru a acumulat 4 puncte in primele 3 etape de campionat. Victor Stina a reusit un hat-trick de senzatie in partida cu echipa Sfantul Gheorghe, cu goluri spectaculoase de la distanta. In meciul de maine, tanarul mijlocas il va avea ca adversar pe portarul Radu Mitu.

Victor STINA, MIJLOCAS ZIMBRU CHISINAU: “Nu cred ca este un portar cu un nivel foarte mare. Noi vom incerca sa tragem din orice pozitie si, cu siguranta, ii vom surprinde.”



Atacantul galben-verzilor, Nicolae Milinceanu, arde de nerabdare sa inscrie primul sau gol in noul sezon.



Nicolae MILINCEANU, ATACANT ZIMBRU CHISINAU: “In sezonul trecut, am marcat cu Milsami, acasa. Sper si de data aceasta sa marchez, in fata suporterilor. ”



Tehnicianul lui Zimbru isi va intalni, maine, fosta echipa. Iurie Osipenco a antrenat-o pe Milsami in sezonul 2014-2015, atunci cand a cucerit titlul cu vulturii rosii.



Iurie OSIPENCO, ANTRENOR ZIMBRU CHISINAU: “Cu Milsami nu e nimic personal. Nu e un meci de principiu. Fiecare acum are drumul lui.”



Si Veaceslav Rusnac a antrenat-o pe Zimbru, in trecut, iar acum o pregateste pe Milsami Orhei. Formatia sa a acumulat 6 puncte in primele 3 etape, din Divizia Nationala.

Veaceslav RUSNAC, ANTRENOR MILSAMI ORHEI: “Consider că echipa joacă din ce în ce mai bine, se mişcă şi controlează balonul mai bine. În atac, au apărut persoane care pot ţine mingea, pot dribla adversarii, pot combina. Ca rezultat, este mai uşor apărării.”

Meciul dintre Zimbru si Milsami se va juca maine de la ora 19 pe stadionul galben-verzilor.