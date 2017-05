Zimbru si Petrocub se vor intalni in finala Cupei Moldovei la fotbal. Clubul din Chisinau a castigat la penalty-uri, meciul cu Zaria Balti, in deplasare - VIDEO

Zimbru si Petrocub se vor intalni in finala Cupei Moldovei la fotbal. In ziua in care a implinit 70 de ani de la fondare, clubul din Chisinau a castigat la penalty-uri, meciul cu Zaria Balti, in deplasare. Asta dupa ce timpul regulamentar si prelungirile s-au incheiat fara goluri.