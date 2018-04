Zimbru si Sfantul Gheorghe au remizat in Divizia Nationala - VIDEO

In etapa a doua a Diviziei Nationale, Zimbru Chisinau a dat piept cu Sfantul Gheorghe, iar in prima repriza jucatorii i-au testat pe portari. Emil Tambur a avut o parada superba la o lovitura libera a oaspetilor.

Dupa pauza au venit si golurile. Pentru Zimbru a marcat Ilie Damascan.

Sfantul Gheorghe a ratat apoi o ocazie mare, iar pe final a obtinut un penalty, dupa ce portarul galben-verzilor a comis un fault in careu. Alexandr Suvorov a transformat lovitura si a stabilit scorul final de 1 la 1.

Marius CODESCU, MANAGER SPORTIV ZIMBRU: "Un meci inexplicabil pentru mine, in care nu am avut reactia pe care am asteptat-o. ”

Serghei SECU, ANTRENOR SFANTUL GHEORGHE: "Cred ca baietii au crezut pana la final ca pot corecta situatia. Meci greu. Nimeni nu a vrut sa cedeze. "

Atat pentru Zimbru, cat si pentru Sfantul Gheorghe, este primul punct acumulat in noul sezon. In celelalte meciuri de astazi, Sheriff a invins-o pe Speranta cu 3 la 0, Petrocub a cedat in fata gruparii Milsami, scor 1 la 2, iar Dinamo-Auto si Zaria au remizat, scor 0 la 0.