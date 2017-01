Ziua favoritilor la Australian Open. Djokovic, Nadal si Serena Williams s-au calificat in turul 2 - VIDEO

Unul dintre cele mai spectaculoase dueluri din tenisul feminin, din ultima perioada, s-a jucat astazi la Australian Open. Belgianca Yanina Wickmayer a castigat primul set in fata cehoaicei Lucie Safarova, a condus cu 6 la 5 in setul secund si a avut 5 mingi de meci.

Adversara a demonstrat ca are nervi de fier, a recuperat si a trimis setul la tiebreak. Acolo, Wickmayer a avut alte 4 mingi de meci, insa Safarova din nou a revenit miraculos si a smuls victoria. In setul decisiv, Wickmayer, epuizata emotional, nu a mai putut tine pasul cu Safarova, iar cehoaica a castigat cu 6 la 1 si s-a calificat in turul urmator.

Safarova promite sa fie o nuca tare pentru Serena Williams, cu care va juca in a doua etapa. Tot astazi, americanca, numarul 2 mondial, s-a impus in fata elvetiencei Belinda Bencic, scor 6 la 4 si 6 la 3. Pe tabloul masculin, spaniolul Rafael Nadal s-a descurcat de minune in fata germanului Florian Mayer, pe care l-a invins cu 6 la 3, 6 la 4 si 6 la 4.

In turul urmator, Nadal va da piept cu Marcos Baghdatis, din Cipru. S-a calificat mai departe si Novak Djokovic, numarul 2 in topul ATP. Tenismanul sarb l-a batut pe spaniolul Fernando Verdasco, scor 6 la 1, 7 la 6 si 6 la 2. Campionii de la Australina Open, in probele simplu masculin si feminin, se vor imbogati cu cate 2 milioane 762 de mii de dolari.