Zlatan Ibrahimovic continua sa cucereasca SUA. Atacantul suedez a reusit primul hat-trick la Los Angeles Galaxy - VIDEO

Zlatan Ibrahimovic a completat hat-trick-ul in minutul 71 si a adus victoria celor de la Los Angeles Galaxy. Echipa atacantului suedez a fost condusa de 3 ori de-a lungul partidei de catre cei de la Orlando City. Gazdele au marcat de doua ori in prima repriza.

Dos Santos a redus din diferenta in prima repriza, iar in repriza secunda Ibrahimovic a stralucit. A inscris de 3 ori in 24 de minute si a smuls victoria pentru Galaxy. De la venirea in Statele Unite, Ibrahimovic a inscris de 15 ori si a dat 4 pase decisive.