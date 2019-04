Zlatan Ibrahimovic continua sa faca spectacol in Statele Unite. Atacantul lui Los Angeles Galaxy, a adus victoria echipei sale dupa ce a reusit sa inscrie de doua ori in poarta celor de la Portland Timbers - VIDEO

Revenit pe teren dupa ce a suferit o accidentare, veteranul suedez Zlatan Ibrahimovic, in varsta de 37 de ani, a deschis scorul in minutul 33, dupa ce a marcat un gol din penalty.

Pe finalul primei reprize, Portland a reusit sa egaleze prin golul lui Ebobisse. In minutul 65 insa, fostul star al lui Paris Saint-German si-a readus echipa in avantaj, dupa ce a marcat tot dintr-o lovitura de la 11 metri.

In urma acestei victorii, Los Angels Galaxy s-a plasat pe locul cinci in clasamentul Conferintei de Vest cu noua puncte, in timp ce Portland Timbers se afla pe pozitia 11 cu un singur punct.