Zlatan Ibrahimovic face spectacol nu doar pe teren. Renumitul atacant suedez si-a sunat un fan, dupa ce acesta si-a prelungit abonamentul la stadionul celor de la Galaxy - VIDEO

"Ernesto, te suna Zlatan Ibrahimovic de la Galaxy. Ce faci, boss? Am auzit ca ti-ai prelungit abonametul. Esti fericit?"

Zlatan Ibrahimovic a fost ales sa fie jucatorul care ii suna pe fanii care-si prelungesc abonamentele pentru meciurile lui Los Angeles Galaxy. Atacantul suedez s-a descurcat de minune si s-a tinut de glume in timpul dialogului cu Ernesto, un fan al clubului american.

"Esti in Mexic acum? Ti-ai prelungit abonamentul si ai plecat in Mexic, da? Nu te voi dezamagi. Iti voi aduce multa placere, satisfactie si goluri in noul sezon. Mai doresti ceva? Cupa MLS? O voi cuceri pentru tine, stai linistit!."

Zlatan Ibrahimovic a inscris 15 goluri pentru Los Angeles Galaxy in cele 17 partide disputate.