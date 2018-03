Zlatan Ibrahimovic pleaca de la Manchester United. Diavolii rosii au anuntat rezilierea contractului cu atacantul suedez - VIDEO

Dupa un an si jumatate la Manchester United, Zlatan Ibrahimovic paraseste Anglia. Atacantul suedez si-a reziliat contractul cu gruparea de pe Old Trafford. Anuntul a fost facut aseara. Fotbalistul de 36 de ani ar urma sa semneze in scurt timp cu Los Angles Galaxy, din Statele Unite.

In cele 53 de meciuri la United, Zlatan a marcat 29 de goluri. Suedezul a cucerit 3 trofee la Manchester - Europa League, Cupa Ligii si Supercupa Angliei. In varsta de 36 de ani, Ibrahimovic a mai evoluat pentru echipe ca Malmo, Ajax, Juventus, Inter, AC Milan, Barcelona sau PSG.