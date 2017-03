Aplicatia care traduce limbajul surdo-mut, la un targ de inventii din Iasi. Tinerii pot obtine pana la 30.000 euro finantare

Cele mai promitatoare vor fi alese de juriu si ar putea sa ajunga direct pe piata.

Prezentare: "Sa zicem un tip care face miere, de exemplu, si il adaugam pe harta. Apare aici pe Str. Oancea, apare tipul care vinde miere."

Aceasta aplicatie este menita sa uneasca toti producatorii locali. Instalata pe telefon, le va spune clientilor de unde si cand isi pot cumpara produse bio, cum ar fi lapte, miere, branzeturi, direct de la sursa.

Alexandru Lefter: "Ideea este de a incuraja producatorii locali in a-si vinde produsele unor consumatori ocazionali, care se intampla sa treaca prin satul lor."

Un alt grup de tineri a propus realizarea unui aparat care sa traduca instantaneu sunete in limbaj mimico gestual si invers.

Mihai: "Incercam sa comunicam la un moment dat cu o cunostinta care era surdo-muta si ne-am dat seama ca nu aveam o modalitate eficienta de a face lucrul asta. Am zis sa cautam pe internet sa vedem daca este un live translator, dar nu era si am zis sa facem noi unul."

Pentru a avea incredere in ideile lor tinerii au nevoie si de mentori. Acesta, de pilda, a reusit in cativa ani sa implementeze un catalog scolar electronic in multe scoli din Romania, dar si din afara.

Alexandrul Holicov, mentor: "Sunt foarte multe lucruri pe care trebuie sa le aiba in vedere, in primul rand curaj, ambitie si pasiune. Am facut un proiect pilot in Republica Moldova si urmeaza proiecte pilot in Germania, Spania si UK. Castigurile anul acesta au inceput sa se ridice peste asteptarile pe care le-am avut."

Romeo Vasilache, organizator: "13 echipe care au venit cu idei pe care doresc sa le dezvolte in perioada urmatoare. In zona agriculturii, legat de casa si ingrirjirea copilului, comunicare cu grupuri sau intre grupuri de oameni."

Participantii selectati vor dezvolta produse, iar proiectele vor fi sustinute financiar cu pana la 30.000 de euro de bancile afiliate.