Astazi vom avea eclipsa partiala de luna, vizibila si in Republica Moldova. Intre ce ore va putea fi observat fenomenul astronomic

Potrivit astronomilor moldoveni, eclipsa partiala de Luna va putea fi vazuta si in Republica Moldova. Tot acestia spun ca fenomenul are loc de doua pe an.

Eclipsa va avea maximul la ora 21.20, cand partea de jos a discului selenar va capata o culoare portocalie-rosiatica, scrie News.ro

Fenomenul va incepe la ora 18.49, cand Luna inca nu a rasarit. Luna va intra in penumbra Pamantului la ora 20.22, cand rasare dinspre orizontul est-sud-est. Din acest moment, eclipsa va putea fi observata si din Romania.

Luna va iesi din penumbra Pamantului la ora 22.18, iar eclipsa se va incheia la 23.51.

Potrivit astro-urseanu.ro, urmatoarea eclipsa totala de luna va avea loc pe 31 ianuarie 2018, insa in Romania va fi vizibila partial - ultima ora.