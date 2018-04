Astronomii, uimiti de un crater urias observat pe Marte. Nimeni nu stie cum s-a format - FOTO

Craterul are o adancime de pana la 1.700 metri si un diametru de aproximativ 80 km. Dimensiunile foarte mari si forma neobisnuita i-au facut pe cercetatori sa se intrebe cum s-a format acest crater.



Conform unei teorii, Ismenia Patera a aparut in urma impactului cu un asteroid. Potrivit altei teorii, craterul s-ar fi format dupa eruptia si suprparea unui supervulcan de pe Marte, scrie Daily Mail.



Agentia Spatiala Europeana a obtinut acum imagini mult mai detaliate cu craterul, care ar putea lamuri misterul ce inconjoara originea lui. Astfel, astronomii cred ca varianta corecta este cea a unui supervulcan.

Impactul cu un asteroid urias lasa urme specifice pe craterul format: marginile sunt mai ridicate, iar centrul mai adanc. Aceste detalii nu apar insa la Ismenia Patera.

Craterul s-a format probabil cu trei miliarde de ani in urma, in urma unei eruptii vulcanice masive, explica Joseph Michalski, cercetator la Muzeul de Istorie Naturala din Londra.

Supervulcani de acest fel apar atunci cand magma este blocata sub scoarta planetei, ducand la o acumulare uriasa de presiune in interior. Apoi, ei erup in explozii violente.

In cazul Ismenia Patera au fost probabil doua eruptii vulcanice succesive, ducand la aspectul neobisnuit al craterului.