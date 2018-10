Cercetatorii sunt aproape de o descoperire uriasa. In Marea Piramida exista o incapere secreta - FOTO

Proiectul ScanPyramids este menit sa dezvaluie toate secretele Marii Piramide de la Giza, care ii fascineaza de mii de ani pe oameni.

Cercetatorii care lucreaza la acest proiect declara ca sunt aproape de o descoperire importanta: identificarea unei nise ascunse in interiorul piramidei lui Khufu, numita si Marea Piramida de la Giza. Constructia are o inaltime de 146 metri si a fost ridicata in anul 2.560 i.e.n.

De mult timp, arheologii au banuit ca in interiorul piramidei exista "o cavitate", o nisa secreta, dar pana acum nu au putut sa o localizeze.

In cadrul proiectului ScanPyramids, cercetatorii folosesc mai multe tehnologii de ultima ora pentru a cerceta interiorul piramidei: termografie cu infrarosu, lasere cu scanere 3D, pentru a cartografia in detaliu interiorul, dar si detectoare de muoni (particule cosmice care ajung trec prin atmosfera si circula prin orice material).

Marele avantaj al noilor tehnologii este ca pot oferi informatii detaliate despre interiorul piramidei, fara sa deterioreze monumentul prin sapaturi.

Egiptologii sustin insa ca nimic nu poate inloui munca de teren, iar rezultatele proiectului nu trebuie anuntate public inainte de a fi verificate de ei, la fata locului.