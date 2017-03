Descoperire importanta a oamenilor de stiinta. Ce "medicamente" folosea Omul din Neanderthal pentru a-si trata ranile

Pe dintii fosilizati ai Omului de Neanderthal s-au gasite urme de placa bacteriana, el traind cu aproximativ 50.000 de ani in urma intr-una din regiunile in care se afla astazi Principatul Asturia, Spania si Belgia, relateaza The Independent

O echipa de cercetatori din Spania, Australia si Marea Britanie a reusit sa extraga ADN din acea placa cu ajutorul careia si-au dat seama ce a mancat Omul din Neanderthal.

Potrivit unei analize a ramasitelor descoperite in Belgia, s-a descoperit ADN-ul rinocerilor lanosi, oilor salbatice si a unor ciuperci.

Totusi, mostrele provenite din Spania au demonstrat ca cei din zona aceea au mancat ciuperci salbatice, seminte de pin si muschi de copac. In cazul lor nu s-a descoperit ca ar fi mancat carne, conform informatiilor din publicatia Nature.

Unul dintre cercetatori, Doctor Antonio Rosas, de la Muzeul National Spaniol a declarat: “Am fost surprinsi cand nu am gasit nicio urma de carne in placa Neanderthalilor de Asturia, avand in vedere ca se stia ca sunt in special carnivori.

Totusi, am gasit dovezi care au evidentat faptul ca obisnuiau sa manance o varietate de plante. Si mai interesant este faptul ca s-ar putea ca unele dintre aceste plante sa fi fost gatite, in prealabil”.

El a adaugat: “Avem dovada ca Omul din Neanderthal folosea automedicatie. Am descoperit ca placa bacteriana prezervata pe dintii sai continea urme de microsporidie, o bacterie care cauza probleme gastrointestinale.

Mai mult, datorita unei gauri in maxilarul sau, ne-am dat seama ca suferise de abces dentar. Probabil avea dureri ingrozitoare.”

Placa aceea continea urme ale unei culturi naturale de pencilina din care se extrage antibioticul sintetic si, de asemenea, urme de plop, mai precis, de coaja, radacina si frunze care contin acid salicilic din care se obtine aspirina si alte analgezice.

Profesorul Alan Cooper, Universitatea Adelaide, Australia, a declarat: “Se pare ca Neanderthalii aveau cunostinte despre tratamentul cu plante si despre proprietatile lor antiinflamatorii si de calmare a durerii, folosind se pare automedicatie”.