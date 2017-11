Descoperire tulburatoare in Marea Bariera de Corali! Ce-au observat scafandrii in Gaura Albastra

Regiunea numita Gaura Albastra se afla in nord-estul coastelor Australiei, la 200 km distanta de Insula Daydream, in mijlocul Marii Bariere de Corali.



Zona este foarte greu accesibila si de aceea oamenii de stiinta nu aveau prea multe informatii despre ea. Acum insa, o echipa de scafandri a coborat aici si a observat lucruri uimitoare.



Desi cei mai multi corali din Marea Bariera au murit din cauza poluarii, in Gaura Albastra iau nastere noi colonii de corali perfect sanatosi.

Cercetatorii nu au putut explora la o adancime mai mare de 20 de metri, din cauza depunerilor de sedimente.



Descoperirea coloniilor de corali sanatosi este insa o veste foarte buna si totodata o surpriza pentru experti. Coralii din zona sunt grav afectati de un proces de albire, produs de incalzirea apei, ca urmare a schimbarii climei.



Astfel, este posibil ca in timp Marea Bariera de Corali sa isi revina, datorita acestei zone unde animalele marine se pot dezvolta fara probleme.

O gaura albastra este o dolina marina, care se intinde la o adancime uriasa, cu mult sub fundul marii. Gaurile de acest fel au luat nastere in timpul erei glaciare, cand nivelul marilor era mult mai scazut ca acum.



Cea mai cunoscuta formatiune de acest fel este Marea Gaura Albastra din Belize, care are un diametru de 300 metri si o adancime de peste 25 metri.