Descoperirea care contrazice tot ce stiau fizicienii despre inceputul Universului

Astronomii au detectat fazele incipiente ale unui coliziuni cosmice colosale, observand ciocnirea a 14 galaxii, descoperire care da peste cap presupunerile despre istoria timpurie a cosmosului.

Cercetatorii au anuntat miercuri ca mega-fuziunea galactica produsa la o distanta de 12,4 miliarde de ani lumina de Terra a avut loc la 1,4 miliarde de ani dupa Big Bang-ul care a dat nastere universului.

Astronomii numesc aceasta aglomerare proto-roi galactic, un precursor al enormelor roiuri de galaxii care sunt cele mai mari obiecte cunoscute in universul de astazi.

Este pentru prima data cand oamenii de stiinta observa nasterea unui roi galactic, cu 14 galaxii ingramadite intr-o zona doar de patru ori mai mare decat cea ocupata de Calea Lactee, o galaxie medie.

Un proto-roi precum cel detectat in acest caz, desemnat sub numele SPT2349-56, nu ar fi trebuit sa existe in acel moment, potrivit actualelor teorii despre universul timpuriu. Oamenii de stiinta au presupus ca un astfel de eveniment nu ar fi putut sa se produca decat cateva miliarde de ani mai tarziu.

"Am fost stupefiati de implicatii", a declarat astrofizicianul Scott Chapman, din cadrul Universitatii Dalhousie din Canada. "Da, rationamentele conventionale duceau la concluzia ca astfel de roiuri necesita mult mai mult pentru a se forma. SPT2349 ne arata ca s-a intamplat mult mai rapid si mai exploziv decat o sugerau simularile sau teoria", a adaugat el.

Roiurile de galaxii pot reuni mii de galaxii aduse impreuna de gravitatie care pot avea o masa totala de un cvadrilion de ori mai mare decat a soarelui nostru, prezentand cantitati imense din misterioasa materie intunecata, gauri negre gigantice si gaze supraincalzite.

Masa pro-roiului SPT2349 este de circa zece trilioane de ori mai mare decat a soarelui nostru.

Galaxiile din cadrul SPT2349 au produs stele cu o viteza remarcabila, avand de pana la 1.000 de ori rata de formare a stelelor din galaxia Calea Lactee.

Observand obiecte aflate la o distanta atat de mare, astronomii privesc practic in trecut, datorita perioadei necesare luminii pentru a calatori.

Proto-roiul SPT2349-56 a aparut cand universul avea circa o zecime din varsta lui actuala.

"Rezultatul este incitant pentru ca ne permite sa studiem direct formarea unui roi galactic masiv in universul timpuriu", a declarat astronomul Tim Miller, de la universitatea Yale.

Cercetatorii, care au studiat proto-roiul SPT2349 cu telescoape terestre din Chile, sustin ca, cel mai probabil, acesta a crescut in marime ca un bulgare de zapada din urma cu 12,4 miliarde de ani si ar putea fi printre cele mai mari structuri din galaxie in prezent.

Cercetarea a fost publicata in revista Nature.