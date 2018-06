Experiment cu final surprinzator. Ce s-a intamplat cand a vrut sa deblocheze telefonul folosind o fotografie - VIDEO

Dupa lansarea iPhone X, multi producatori au prezentat telefoane cu sistem de recunoastere faciala. Nu toate sunt insa sigure, iar in multe cazuri sistemul poate fi pacalit cu o simpla poza.



Bloggerul @rik a facut un experiment cu OnePlus 6, ca sa vada daca noua tehnologie este sigura. Din pacate, telefonul s-a deblocat foarte repede la simpla scanare a unei poze alb-negru cu chipul utilizatorului.



Acest lucru nu ar trebui sa se intample, pentru ca exista riscul ca oricine sa acceseze telefonul daca are o fotografie.

I printed my face to unlock my OnePlus 6 for the lulz... it worked ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/rAVMq8JKBr