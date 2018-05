Lanturi montane si canioane uriase, descoperite sub calota de gheata din Antarctica - FOTO

Prezenta acestor forme de relief poate influenta cresterea nivelului marilor, avertizeaza cercetatorii de la Universitatea Northumbria.



Expertii au descoperit aceste lanturi montane cu ajutorul unui radar care a sondat zona de sub gheata. Astfel, au fost descoperite trei vai care fac legatura intre Antarctica de Vest si cea de Est.



Cea mai mare dintre vaile identificate se numeste Foundation Trough si are o lungime de 350 km si o latime de peste 32 km, scrie Science Alert.

A doua se numeste Patuxent Trough si are 320 km lungime si 15 km latime, in timp ce valea cea mai mica are 150 km lungime si 30 km latime.

Studiul face parte din Proiectul PolarGAP. Cercetatorii se asteptau sa gaseasca o zona muntoasa, insa nicidecum forme de relief de dimensiuni asa impresionante.

Cercetarea a fost publicata in revista Geophysical Research Letters.