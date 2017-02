NASA a descoperit sapte exoplanete de marimea Terrei, iar pe trei dintre ele viata este posibila. La ce distanta se afla

Anuntul a fost facut de cercetatorii de la NASA, miercuri seara, prin intermediul unei conferinte de presa a fost difuzata pe site-ul oficial al Agentiei spatiale americane.

Descoperirea a fost facuta de astronomii americani cu ajutorul telescopului spatial Spitzer si al mai multor telescoape terestre. Descoperirea reprezinta un nou record in domeniul cercetarii spatiale, deoarece este pentru prima data cand a fost identificat un sistem solar in care toate cele sapte planete ale sale au dimensiuni similare cu Terra.

Cercetatorii de la NASA au precizat ca toate cele sapte exoplanete au potentialul de a contine apa in stare lichida.

Trei dintre ele se afla in zona locuibila din jurul stelei lor, in care viata este posibila.

Cele sapte exoplanete care alcatuiesc acest sistem stelar orbiteaza in jurul stelei Trappist-1, o stea rece cu densitate scazuta, aflata la o distanta de 40 de ani-lumina fata de Terra, in constelatia Varsatorului.

Descoperirea cercetatorilor de la NASA a fost publicata si in revista Nature.

Potrivit astronomilor americani, proximitatea acestui sistem stelar si marimea considerabila a celor sapte exoplanete in raport cu dimensiunea stelei Trappist-1 fac din noua formatiune cereasca ”o tinta perfecta pentru cercetare”. Savantii spera sa scaneze in viitorul apropiat atmosferele celor sapte exoplanete pentru a descoperi eventuale ”amprente” ale vietii, precizeaza Reuters.

”Cred ca am facut un pas crucial inainte, pentru a afla daca exista viata si in alte parti din Univers”, a declarat Amaury Triaud, astronom la Universitatea Cambridge in aceasta conferinta de presa.

Descoperirea are la baza un studiu precedent care a reusit sa gaseasca trei planete care plutesc in jurul stelei Trappist-1. Ele se adauga astfel celor peste 3.500 de planete descoperite de astronomi in afara Sistemului Solar, denumite exoplanete.

Oamenii de stiinta s-au concentrat pe descoperirea unor planete telurice cu dimensiuni similare cu Terra, cu temperaturi potrivite, pentru ca apa, daca exista, sa se afle in stare lichida - o conditie considerata esentiala pentru existenta vietii.

Diametrul stelei Trappist-1 reprezinta aproximativ 8% din cel al Soarelui. Din acest motiv, planetele din jurul ei, de dimensiunea Terrei, par foarte mari atunci cand trec prin fata stelei Trappist-1.

Studiata cu telescoapele de pe Pamant, miscarea acestor planete blocheaza cu regularitate lumina emisa de steaua lor. Cercetatorii reusesc sa determine dimensiunile si structurile acestor planete prin analiza acelor scaderi de intensitate luminoasa.

Michaël Gillon, coordonatorul studiului, cercetator la Universitatea Liège din Belgia, citat de BBC, a facut urmatoarea dezvaluire in conferinta de presa de miercuri seara: ”Aceste planete circula toate foarte aproape de steaua lor, iar acest fapt seamana foarte mult cu lunile din jurul lui Jupiter”.

”Totusi, steaua este atat de mica si de rece, incat cele sapte planete au valori temperate de caldura, fapt ce inseamna ca acolo ar putea exista apa lichida - si poate chiar viata, la suprafata”, a adaugat profesorul belgian.

Amaury Triaud, coautor al studiului, a precizat ca echipa care a facut aceasta descoperire a introdus notiunea de ”planete temperate”, pentru a largi definitia asociata potentialului locuibil al unor corpuri ceresti, potrivit BBC.

Intrucat Trappist-1 este o stea atat de mica si de rece, zona ei locuibila este foarte apropiata de stea. Trei dintre cele sapte planete ale sale se afla in zona in care este posibila prezenta apei in stare lichida, potrivit Reuters.

Chiar daca aceste sapte planete nu intretin viata in prezent, sistemul stelar ar putea evolua.

Steaua Trappist-1 are o varsta de cel putin 500 de milioane de ani, insa speranta ei de viata este de 10 trilioane de ani. Prin comparatie, Soarele nostru a ajuns deja la jumatatea sperantei sale de viata, care a fost estimata la 10 miliarde de ani.

Asadar, peste cateva miliarde de ani, cand Soarele va ramane fara combustibil si Sistemul Solar din care face parte Terra nu va mai exista, Trappist-1 va fi inca o stea foarte tanara, a precizat astronomul Ignas Snellen de la Observatorul Leiden din Olanda.

”Trappist-1 isi arde hidrogenul atat de incet, incat aceasta stea va trai pentru inca alte 10 trilioane de ani. Iar acest interval reprezinta o perioada suficient de mare de timp pentru ca viata sa evolueze pe planetele sale”, a adaugat savantul olandez.