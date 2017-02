NASA a descoperit un sistem de sapte planete asemanatoare ca dimensiune cu Pamantul - VIDEO

”M-am simţit extrem de entuziasmat. Uluit de existenţa acestui sistem. A fost aproape un şoc.”

Descoperirea a socat nu doar cercetatorii, ci si intreaga lume. Cele sapte planete au fost gasite in constelatia Varsatorului, la o distanta de 40 de ani-lumina de Pamant. Doar trei dintre ele prezinta conditiile necesare pentru existenta vietii.

Thomas ZURBUCHEN, CERCETATOR ”După cum puteţi vedea în această ilustraţie, trei dintre planete, cele colorate în verde se află în zona habitabilă, unde apa în stare lichidă poate ajunge la suprafaţă. De fapt, în condiţii atmosferice prielnice, ar putea fi apă pe fiecare dintre ele.”

Planetele au aproape aceeasi dimensiune ca si a Pamantului si una dintre ele primeste aproape la fel de multa lumina ca planeta noastra. In plus, sunt situate foarte aproape una de alta. Ele orbiteaza in jurul unei stele numita Trappist – 1.

Michael GILLON, CERCETATOR ”TRAPPIST-1 este o stea mult mai rece şi mult mai mică decât Soarele nostru, aşa că planetele aflate în zona habitabilă sunt mult mai aproape de ea.”

Steaua a fost botezata in numele telescopului Trappist, aflat in Chile, cu ajutorul caruia au fost depistate doua dintre planete. Un alt telescop apartinand NASA le-a descoperit pe celelalte cinci.

”După părerea mea, aceasta este cea mai mare descoperire de când a fost pus în funcţiune telescopul Spitzer, în urmă cu 14 ani.”

In urmatorii ani, specialistii vor analiza minutios sistemul, iar in 2018 vor lansa un nou telescop in spatiu, care va trimite date despre suprafata si atmosfera planetelor si despre eventuala existenta a oxigenului.

”Această descoperire ne arată că găsirea unui nou Pământ nu presupune un semn de întrebare, ci este o chestiune de timp.”

Cercetatorii estimeaza ca steaua Trappist-1 are o varsta de cel putin 500 de milioane de ani, insa speranta ei de viata este de 10 trilioane de ani. Prin comparatie, Soarele a ajuns deja la jumatatea sperantei sale de viata, care a fost estimata la 10 miliarde de ani.