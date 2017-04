NASA face un anunt foarte important despre descoperirile navei spatiale Cassini. Ce a fost vazut pe planeta Saturn

Potrivit CNN, datele despre oceane ar putea ajuta NASA sa inteleaga mai bine posibilitatile ca viata sa existe si in afara Terrei.

Descoperirile au fost relizate de cercetatori cu ajutorul telescopului Hubble si a navei spatiale Cassini, care a orbitat Saturnul inca din 2004 si isi va termina misiunea anul acesta.

"In timpul perioadei petrecute pe Saturn, Cassini a facut numeroase descoperiri, inclusiv un ocean global care prezinta indicii de activitate hidrotermala, in interiorul lunii de gheata Enceladus, dar si mari de metan lichid pe luna sa, Titan", a precizat NASA.

Terra este considerata o lume oceanica, datorita suprafetelor mari de apa care acopera suprafata planetei.

Alte potentiale lumi oceanice in sistemul nostru solar includ:

- lunile lui Jupiter: Europa, Ganymede si Callisto - lunile lui Saturn: Enceladus, Mimas si Titan - luna lui Neptun: Triton - planeta pitica Pluto

Se banuieste ca Venus si Marte au fost la un moment dat lumi oceanice, insa efectul gazelor de sera si atmosfera vulnerabila au dus la pierderea acestora.

Un mecanic din Australia a contribuit la descoperirea unui sistem stelar cu patru planete

Un mecanic din Australia este pe cale sa devina autor de studii stiintifice, dupa ce a contribuit la descoperirea unui sistem stelar cu patru planete, in timp ce a participat la un eveniment de tip ”crowdsourcing” pe teme astronomice, informeaza The Guardian, potrivit News.ro.

Crowdsourcing este un termen preluat din limba engleza, care se refera la externalizarea unui serviciu, nu catre un contractor sau un colaborator, ci catre un grup de specialisti sau o comunitate, sub forma unei competitii.

Andrew Grey, un mecanic australian in varsta de 26 de ani care locuieste in orasul Darwin, a participat la evenimentul ”Stargazers Live”, ce a constat in transmisiuni directe, timp de trei nopti, pe postul ABC, in cursul acestei saptamani.

Prin acest eveniment, organizatorii i-au invitat pe astronomii amatori din lumea intreaga sa participe la o ”vanatoare de exoplanete”, prin intermediul unor observatii si monitorizari ce vizau peste 100.000 de stele, cu ajutorul imaginilor captate de telescopul spatial Kepler, administrat de NASA, descarcate pe site-ul Zooniverse.

”In prima noapte, m-am conectat pe site si, pana la ora 00.30, am catalogat aproximativ 1.000 de stele. Am nimerit cateva chiar din prima noapte”, a spus Andrew Grey.

Printre monitorizarile sale s-au aflat si patru exoplanete, aflate la o distanta de circa 600 de ani-lumina fata de Terra, ce nu erau cunoscute pana acum.

Tanarul mecanic australian a spus ca a fost ”minunat” sa participe la acest eveniment si s-a declarat extrem de bucuros atunci cand a aflat ca numele lui va fi trecut pe lista autorilor unui studiu dedicat celor mai recente descoperiri astronomice. ”E cu siguranta prima mea publicatie stiintifica”, a spus Andrew Grey, care se considera ”un amator astronom”.

Datele identificate de el si alti participanti au dezvaluit patru exoplanete, cu dimensiuni aproximativ de doua ori mai mari decat marimea Terrei, care orbiteaza o stea ce are 90% din masa Soarelui.

”Cand pui toate datele cap la cap, iti zici ca acesta este ca Sistemul Solar, dar cu o configuratie mult mai compacta”, a spus Chris Lintott, profesor la Universitatea Oxford. ”Nu este insa ca Sistemul Solar, acele planete sunt foarte apropiate intre ele”.

Potrivit profesorului Lintott, doar cateva sisteme stelare asemanatoare celui descoperit de Andrew Grey erau cunoscute pana acum de oamenii de stiinta, iar ele ar putea sa ii ajute pe cercetatori sa inteleaga mai bine procesele care stau la baza formarii planetelor.

Rezonantele formate de vitezele diferite pe care cele patru planete le au pe orbitele lor demonstreaza faptul ca este vorba despre un sistem stelar stabil.

”Chiar daca sunt grupate, gravitatia lor nu le va face sa se ciocneasca intre ele. Acest fapt inseamna ca ar fi posibil sa gasim si alte planete acolo”, a adaugat profesorul britanic.

In urma acestui eveniment de crowdsourcing, la care au participat peste 7.000 de voluntari, care au catalogat date astronomice transmise de telescopul Kepler, au fost confirmate alte 90 de exoplanete.

Cea mai apropiata exoplaneta, o ”super-Terra”, a fost gasita pe orbita unei stele din categoria piticelor rosii, in jurul careia parcurge o rotatie completa in sapte zile.