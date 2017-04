Nava Spatiala Cassini, celebrata de Google. Descoperirea uriasa facuta de sonda lansata de NASA

NASA a anuntat ca Enceladus, unul dintre satelitii naturali ai planetei Saturn, si Europa, unul dintre satelitii planetei Jupiter, ar putea sa intretina forme de viata extraterestra, a anuntat agentia spatiala americana, joi, intr-o conferinta de presa.In ceea ce priveste potentialul de a fi un corp ceresc locuibil, Enceladus detine aproape toate ingredientele necesare vietii terestre.

Noi observatii ale unor oceane extraterestre active din Sistemul Solar au fost realizate cu ajutorul a doua misiuni lansate de NASA si au fost prezentate in doua studii separate, in cadrul unei conferinte de presa ce a fost organizata joi seara la sediul NASA din Washington.Pe Enceladus, un satelit al planetei Saturn, desi pare un corp ceresc pustiu si inghetat, viata ar putea fi infloritoare sub crusta de gheata care il acopera, considera cercetatorii de la NASA, citati de telegraph.co.uk.Angajata Google ucisa anul trecut a "ajutat" politia la rezolvarea propriei crime.

Cum a fost prins criminalul

Nava spatiala Cassini, lansata de NASA, a descoperit cu ajutorul unui spectrometru de masa prima dovada despre existenta unor reactii chimice care se produc la adancimi mari sub stratul de gheata de pe Enceladus si care ar putea sa creeze un mediu favorabil pentru colonii de microbi.Expertii sunt de parere ca aceasta descoperire reprezinta ”ultima piesa dintr-un puzzle” care dovedeste ca viata este posibila pe Enceladus - o posibilitate cu adevarat remarcabila, intrucat acest corp ceresc se afla la o distanta de 1,4 miliarde de kilometri fata de Soare.David Rothery, profesor de planetologie si geostiinte la The Open University, a spus: ”In prezent, cunoastem doar una dintre genezele vietii, aceea care a dus la aparitia noastra, a oamenilor”.

”Daca am sti ca viata a aparut in mod independent in doua locuri din Sistemul Solar, atunci putem fi increzatori in faptul ca viata a aparut pe unele dintre zecile de miliarde de planete si sateliti ai acestora din jurul stelelor din galaxia noastra”, a adaugat profesorul american.Oceanul lichid se afla la o adancime de cativa kilometri sub scoarta satelitului Enceladus, iar pentru a determina ceea ce se afla si se petrece la acea adancime, oamenii de stiinta trebuie sa se bazeze pe analiza jeturilor de vapori care sunt expulzate in spatiu prin crapaturile din gheata de pe Enceladus.In octombrie 2014, NASA a initiat comanda pentru ca nava spatiala Cassini - lansata in 2005 - sa analizeze unul dintre acele jeturi de vapori si a descoperit molecule de hidrogen si dioxid de carbon.Potrivit savantilor americani, ”singura sursa plauzibila” de hidrogen din acele jeturi sunt reactiile chimice care au loc intre apa calda si rocile de pe fundul oceanului de pe Enceladus.

Daca hidrogenul este prezent, el se poate combina cu dioxidul de carbon pentru a forma metan, care este consumat de microbi - asa cum se intampla la adancimi mari in oceanele si marile de pe Terra.Daca viata este intr-adevar prezenta pe Enceladus, ea ar putea semana cu anumite organisme unicelulare de pe Terra, denumite extremofile, asemanatoare unor tuburi, care traiesc in puturile hidrotermale de pe fundurile oceanelor si care exista pe planeta noastra de mai multe miliarde de ani.

Enceladus, al saselea satelit ca marime al planetei Saturn, a fost descoperit in 1789 de astronomul britanic William Herschel. Are un diametru de aproximativ 500 de kilometri si se afla la o distanta de aproximativ 1,2 miliarde de kilometri fata de Terra.In cel de-al doilea studiu, telescopul spatial Hubble a fotografiat jeturi de apa care erau ejectate in spatiu din cea mai calda regiune a lui Europa, un satelit al planetei Jupiter, a carui crusta de gheata acopera un ocean sarat ce contine o cantitate de apa de doua ori mai mare decat marile de pe Terra.A fost pentru a doua oara cand un astfel de jet a fost observat in exact acelasi loc de pe Europa, spre incantarea oamenilor de stiinta de la NASA.Cele doua jeturi de apa de pe Europa au fost observate de telescopul spatial Hubble in 2014 si in 2016.”Este o descoperire semnificativa, deoarece restul acestui corp ceresc nu este usor de prezis sau de inteles, insa acum s-a intamplat pentru a doua oara in exact acelasi loc”, a spus Britney Schmidt, unul dintre autorii studiului despre satelitul Europa.

NASA intentioneaza sa exploreze mai in amanuntime corpurile ceresti acoperite de oceane din Sistemul Solar, inclusiv satelitul Europa, prin intermediul unei misiuni spatiale viitoare - Europa Clipper.

Europa (sau Jupiter II), descoperit de Galileo Galilei pe 8 ianuarie 1610, este al saselea satelit al lui Jupiter si cel de-al patrulea ca marime, fiind printre cei mai mari sateliti naturali din Sistemul Solar. Observarea din ce in ce mai amanuntita a satelitului Europa a avut loc de-a lungul secolelor cu ajutorul telescoapelor de pe Pamant si a sondelor spatiale care au fost lansate dupa anii 1970.Pamantul este considerata o lume oceanica, deoarece corpuri de apa acopera majoritatea suprafetei planetei noastre.

Alte lumi oceanice din Sistemul Solar, pe langa Enceladus si Europa, ar putea fi doi sateliti ai lui Jupiter - Ganymede si Callisto; doi sateliti ai lui Saturn - Mimas si Titan; un satelit al lui Neptun - Triton; si planeta pitica Pluto.Oamenii de stiinta sunt de parere ca Venus si Marte au fost si ele candva lumi oceanice, insa gazele cu efect de sera si atmosferele lor vulnerabile au facut ca aceste doua planete sa isi piarda la un moment oceanele.