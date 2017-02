O calatorie la 40 de ani lumina distanta spre exoplanetele din sistemul solar TRAPPIST- 1. Imaginea dezvaluita de NASA

Iar la o zi dupa anuntul extaordinar, agentia spatiala a lansat si un poster special, in care este infatisata una dintre planete.

TRAPPIST-1 este noul sistem solar descoperit de cei de la NASA, iar in urma descoperirii fantastice pe care au facut-o, agentia a lansat si un poster. In imagine apar doi copii, care privesc spre geam spre una dintre exoplanete, care are cerul rosu, iar pe poster scrie "Planet Hop, din sistemul Trappist-1E".

Anuntul a fost facut de cercetatorii de la NASA, miercuri seara, prin intermediul unei conferinte de presa a fost difuzata pe site-ul oficial al Agentiei spatiale americane. Descoperirea a fost facuta de astronomii americani cu ajutorul telescopului spatial Spitzer si al mai multor telescoape terestre.

Descoperirea reprezinta un nou record in domeniul cercetarii spatiale, deoarece este pentru prima data cand a fost identificat un sistem solar in care toate cele sapte planete ale sale au dimensiuni similare cu Terra. Cercetatorii de la NASA au precizat ca toate cele sapte exoplanete au potentialul de a contine apa in stare lichida.

Take a trip 40 light-years away to one of the seven Earth-sized planets in the TRAPPIST-1 system.

Download poster: https://t.co/t8N2ZsMXWV pic.twitter.com/CMiNUSGppi

— NASA (@NASA) February 23, 2017