O gaura uriasa s-a format in Antarctica! Cercetatorii sunt ingrijorati de ce au observat aici

Oamenii de stiinta au observat formarea unei uriase gauri in calota de gheata din Antarctica. Regiunea unde s-a format aceasta gaura, numita stiintific polynya, se afla chiar deasupra Marii Weddell.

Fenomenul a fost observat de cercetatorii de la Universitatea din Toronto.

Formatiuni de tipul polinia au mai fost observate in zona arctica si antarctica, dar pana acum numai in regiunile de coasta, scrie The Independent.

Uriasa gaura, care masoara aproximativ 80.000 km patrati, a mai fost observata in anul 1970, dar apoi nu s-a mai format, pana anul trecut. Atunci a fost vazuta din nou, iar dupa ce s-a inchis s-a format iar anul acesta.

Polynya se formeaza probabil din cauza apei mai calde din straturile de jos ale oceanului, care ajung uneori la suprafata si topesc gheata.

Cercetatorii nu stiu inca daca fenomenul este provocat de incalzirea globala si nici mecanismul concret prin care se formeaza.

Regiunea este aproape imposibil de cercetat la fata locului, putand fi observata doar prin imaginile furnizate de sateliti.