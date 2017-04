O noua piramida a fost descoperita in Egipt, langa Cairo. Cum vor arheologii sa ii gaseasca "camera secreta"

Vestigiile unei piramide vechi de 3.700 de ani au fost descoperite ”intr-o stare buna de conservare” in Egipt in situl arheologic Dahshur, aflat in apropiere de Cairo, a anuntat, luni, Ministerul Antichitatilor din aceasta tara, citat de AFP.com.

O piramida de mici dimensiuni, datand din timpul celei de-a XIII-a dinastii egiptene (1802 i.Hr.. - 1640 i.Hr.), a fost descoperita in necropola Dahshur, precizeaza un comunicat al ministerului citat.

Arheologii egipteni au descoperit un coridor ce duce in interiorul piramidei, prelungit cu o rampa, si intrarea intr-o camera mortuara.

”Expertii vor continua sapaturile din acest sit pentru a develi restul piramidei”, se afirma in acelasi comunicat. Arheologii au descoperit un mic bloc stravechi din alabastru, pe care sunt inscriptionate hieroglife, dar si un prag din granit si blocuri din piatra, care au oferit cercetatorilor posibilitatea de a afla mai multe detalii despre ”arhitectura interna a piramidei”.

Sapaturile se afla inca intr-o etapa initiala si marimea exacta a piramidei nu a putut fi inca determinata cu exactitate.

Descoperirea a fost facuta in apropiere de piramida romboidala construita de faraonul Sneferu (scris si Snefru sau Snofru), fondatorul celei de-a IV-a dinastii egiptene (2.600 i.e.n.), tatal faraonului Kheops, care a dat la randul sau numele uneia dintre cele mai renumite piramide egiptene, aflata pe platoul Gizeh.

In Egipt au fost descoperite pana in prezent 123 de piramide antice, a precizat pentru AFP arheologul Zahi Hawass, fost ministru al Antichitatilor.

In octombrie 2015, Egiptul a prezentat un proiect ambitios, denumit ”Scan Pyramids”, creat in special cu scopul de a descoperi camere secrete in centrul piramidelor din Gizeh si Dahshur si pentru a elucida misterul care inconjoara construirea acestor edificii spectaculoase.

Testele din acest proiect sunt realizate in special in piramida lui Kheops, singura dintre cele sapte minuni ale Antichitatii care a supravietuit pana in zilele noastre.