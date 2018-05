O stea calatoare se indreapta spre sistemul nostru solar. Care vor fi urmarile

Oamenii de stiinta spun ca apropierea stelei va schimba traiectoria a sute de mii de asteroizi care, la randul lor, se vor izbi probabil de Pamant si de celelalte planete din sistemul nostru solar.



Patrunderea lui Gliese 710 Norul Oort, aflat la marginea sistemului nostru solar. nu e o noutate. Stim inca din 1996 ca aceasta stea se indreapta spre noi. Noutatea e alta: calculele recente au demonstrat ca aceasta stea va traversa sistemul nostru solar mult mai repede decat a fost anticipat.



Daca initial predictiile oamenilor de stiinta, corelate cu datele existente la acea vreme, aratau ca steaua va ajunge in sistemul nostru solar in aproximativ 1,35 de milioane de ani, calculele noi arata ca ea va ajunge, de fapt, mai devreme, in aproximativ 1,29 milioane de ani.

La scara galactica aceasta diferenta e insignifianta, insa la nivel planetar o diferenta de cateva zeci de mii de ani e semnificativa, scrie Science Alert.

Gliese 710, a carei masa e echivalenta cu aproximativ 60% din masa Soarelui, este o stea pitica mai neobisnuita, calatoare. Ea strabate galaxia cu o viteza de aproape 52.000 de kilometri/ora.

Primii care au calculat traiectoria si timpul care ii e necesar lui Gliese 710 pentru a ajunge in sistemul nostru solar au fost astronomii Filip Berski si Piotr A. Dybczyński.

Noile calcule, facute pe baza datelor furnizate de observatorul spatial Gaia si publicate pe arXiv, au fost realizate de astronomii Raul de la Fuente Marcos si Carlos de la Fuente Marcos, de la Universitatea din Madrid.

Informatiile lor arata ca steaua va trece la o distanta echivalenta cu 4.000 de ori distanta de la Pamant la Soare. Prin urmare, va fi destul de departe ca prezenta ei sa nu afectezenu in mod direct planeta noastra.

Problema ridicata de astronomi e, insa, urmatoarea: Gliese va intra in Norul Oort,care inconjoara Sistemul Solar, si va schimba traiectoria a sute de mii de asteroizi.

Haosul creat de Gliese ar declansa, astfel, ploi de asteroizi asemanatoare ca amploare si efecte cu cele care au condus la disparitia dinozaurilor.

Echipa de astronomi de la Universitatea din Madrid a putut calcula cu mai mare acuratete arcul de timp in care Gliese va ajunge in sistemul nostru solar nu numai datelor furnizate de observatorul Gaia, ci si analizei altor evenimente asemanatoare din trecutul sistemului nostru solar.

Unul dintre acestea s-a produs in urma cu 70.000 de ani. Atunci, o pitica rosie, numita Steaua lui Scholz, a trecut prin norul lui Oort si a fost vizibila pe cerul stramosilor nostri.

De asemenea, o alta stea, Gliese 208, a trecut la o distanta de aproximativ 5 ani lumina de planeta noastra in urma cu aproape 500.000 de ani.

In acest moment, Gliese 710 se afla la 62 de ani-lumina de noi. Cand se va apropia de sistemul nostru solar, Gliese va fi la o distanta minima de numai 0.07 ani-lumina.