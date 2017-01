Pamantul a fost la un pas de ciocnirea cu un meteorit necunoscut astronomilor. NASA: "Nu putem face mare lucru"

Asteroidul, cunoscut drept 2017 AG13, a trecut luni, in jurul orei 12:47 GMT, la jumatatea distantei dintre Pamant si Luna. Astronomii sustin ca acest corp ceresc ar avea diametrul intre 11 si 34 de metri – prin comparatie, meteoritul care a explodat in 2013 deasupra orasului rusesc Celiabinsk avea 20 de metri si a lasat in urma sa peste 1.500 de raniti.

Asteroidul a fost descoperit de observatorul astronomic al Universitatii din Arizona, pe 7 ianuarie, cu numai doua zile inainte de a trece prin apropierea Pamantului, trezind ingrijorari privind posibilitatea ca un corp ceresc de dimensiuni mai mari sa ameninte planeta noastra. Dr. Joseph Nuth, cercetator la centrul Goddard al NASA, spune ca „marea problema este ca, practic, nu putem face mare lucru in clipa de fata” in privinta meteoritilor”.

2017 AG13 a fost foarte greu de depistat, spun astronomii, din cauza vitezei mari cu care se deplaseaza, circa 18 kilometri pe secunda. Corpul ceresc se afla pe o orbita eliptica, care se intersecteaza cu cea a doua planete - Terra si Venus.