Robotul de vis. Inginerii britanici au construit un robot sommelier, care poate crea sute de tipuri de vin - VIDEO

Asa arata robotul de vis al oricarui amator de vinuri. Acest sommelier gaseste licoarea potrivita chiar si pentru cel mai pretentios om din lume. Secretul consta in faptul ca robotul este incarcat cu 4 tipuri diferite de vin, din care pot fi create zeci si sute de combinatii noi.

"Am adunat 30 de tipuri de vin în laborator şi am analizat compoziţia lor chimică. Am ales 4 vinuri de bază. Este pinot noir cilian, merlot cilian, shiraz australian şi un muscat dulce francez. Am ales 4 vinuri să reprezentăm extremele tuturor aromelor. "

Nu este deloc greu sa pregatesti un pahar de vin pe placul tau. In functie de preferinte, clientii pot alege orice. Dulce sau mai acrisor, roz, rosu sau alb. Un pahar costa in jur de 10 dolari. Inginerii asigura ca vinul nu este doar gustos, dar si de calitate. Totodata, specialistii spera ca noua inventie sa prinda rapid la public.